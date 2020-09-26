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Автомобилисты за стабильное будущее и развитие страны

Свою позицию за стабильное будущее и развитие страны накануне высказали и автомобилисты. Они поддержали тех, кто стоит на страже интересов мирных белорусов.

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