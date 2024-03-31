Автомобильный коллапс на границе: Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз машин в Беларусь

Как европейские авто столкнулись с проблемами на границе? Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз машин в Беларусь. Ограничения коснулись автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тыс. евро. Это расценивается как запрещенный импорт - дескать, все машины, вывезенные в Беларусь, могут попасть на российский авторынок, а он под санкциями.

А поскольку ограничения введены в пунктах пропуска, граничащих с нашей страной, именно белорусы столкнулись с проблемой ввоза автомобилей. Личных машин это не касается, да и транспорт из США проходит границу исправно, а вот авто на транзитных номерах Европы попросту разворачивают на границе. Что делать дальше, пока никто не знает. Новости с границы у Владимира Королева.

Разъяснения, как быть дальше тем, кто застрял с машинами по ту сторону границы, обещают дать 1 апреля. Но уже очевидно, что перегонщиков и представителей автобизнеса ждут колоссальные убытки. Минимальные - проживание в Польше до апреля, максимальные - десятки тысяч долларов с каждого авто из-за повышения тарифов! По иронии именно 1 апреля в России вырастает утилизационный сбор машин, которые ввозят из стран ЕАЭС.

Кыргызско-китайская граница

В первую очередь удорожание коснется авто из Кыргызстана и Беларуси. В условиях дефицита машин на российском авторынке появился так называемый киргизский транзит или петляющий импорт. Граничащий с Китаем Кыргызстан вмиг наладил пригон авто из Азии. В этой схеме работали даже крупные дилеры.

Белорусско-польская граница

Желая купить европейские машины, россияне стали пользоваться услугами белорусских фирм по пригону, а также частных перегонщиков. Не секрет, что часть машин к нам приезжали с льготной растаможкой. Сэкономить несколько тысяч евро могли многодетные и инвалиды.



Но с 1 апреля россияне, которые купят авто, пригнанное из Беларуси, Армении, Кыргызстана или Казахстана по льготной растаможке, обязаны будут доплатить разницу. Сумма пойдет в утилизационный сбор. Доплата дорогих машин может исчисляться десятками тысяч долларов. Из-за запрета такая ситуация реальна. Большинство из тех, кто застрял по ту сторону границы, купили автомобиль за деньги будущего владельца, он же и оплатил перегон.





"Всем было выгодно, чтобы выгоняли машины. И в Европе было выгодно. Ну а кто принял такое решение, видно что-то есть в политике, что мы не знаем, какие-то камни преткновения. Люди страдают от этого. Политики дерутся там, какие-то вопросы решают, а народ причем тут? Сплошная несправедливость какая-то! Люди гнали, сколько машин осталось в Европе, у людей деньги уплачены. И как их будут выгонять?" - возмущается перевозчик.

Авто с большим объемом и высокой ценой пока еще на границе есть. Это те машины, которые были на складе временного хранения и дожидались полного пакета документов. Это своего рода счастливчики, но таких здесь единицы:





- Машину мою привезли еще до ввода лимитов, и стояла здесь на ПЗТ. Как сейчас ребята справляются, я без понятия.

- Я считаю, что это бред какой-то, что они сделали, такую вот эту систему, что Тересполь завали машинами-транзитами. Все стоят в недоумении что делать и как быть. Люди попали на деньги, не знают, что делать, стоят, ждут, может какие-то изменения в лучшую сторону пойдут. Все на что-то надеются, на чудо.

Среди тех, кто оказался в минусе, больше всего белорусов. В основном авто гнали через пункт пропуска "Брест". Польская сторона уже несколько дней не выдает экспортные декларации на машины, а также не пропускает авто с экспортными документами стран Евросоюза, ссылаясь на статью регламента ЕС, запрещающую продажу предметов роскоши в Россию. Между тем транспорт из США, на который оформлена транзитная декларация в Беларуси, идет исправно.





Между Беларусью, Польшей и странами Прибалтики, естественно, есть соглашение, заключенное обеими сторонами, чтобы обеспечить беспрепятственной транзит товаров через госграницу. Но ограничительные меры приняты не в рамках этих законодательных актов, а в рамках санкционного пакета, что является односторонними действиями и противоречит нашему законодательству. Евгений Грачев, автоюрист (Минск)

В этом запрете есть еще одно исключение. Автомобиль пропустят, если завод-изготовитель выдаст справку, в которой значится, что предприятие не имеет претензии к вывозу машины на территорию ЕАЭС. Пока такой документ никто не получал.

Предъявить доказательство, что это не является обходом с инновационного режима и подтвердить, что машина, транзитом следующая через Беларусь, не осядет в Беларуси. Как это будет выглядеть с юридической точки зрения, тоже никто не знает. Какого-то документа типового не существует. То есть машина выходит с конвейера с определенными пакетом документов. Среди них никакого доказательства или обязательства нет. Если даже теоретически предположим, что машина следует в тот же Казахстан, вдруг взяли ее продали в Беларуси. Что будет дальше? Технические современные машины можно дистанционно как-то там воздействия органов управления заблокировать, но будет ли это происходить на практике, тоже никто не знает. Если, допустим, брать российский опыт, то на практике там машины такие пока никто не блокировал. Евгений Грачев

Автомобили на российских номерах в Польше и Прибалтике и вовсе под запретом. С сентября страны стали объявлять о конфискации транспорта с триколором на номере, при этом, невзирая на паспорт и национальность водителя. Такое уже было в Литве. Эксперты уже говорят об обратной стороне таких санкций. Россияне, желая совершить автотур по Старому Свету, берут в аренду машины в Беларуси. И пока одни колесят по Европе в поисках приключений, другие терпеливо ожидают возвращения на родину после очередного европейского гостеприимства.