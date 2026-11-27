Почти 180 новых автобусов, троллейбусов и вагонов метро пополнят парк Минска до конца 2026 года. Техника выйдет на линии, чтобы разгрузить популярные направления и связать молодые жилые кварталы со станциями подземки.

Параллельно с обновлением парка в белорусской столице готовят к запуску новый троллейбусный маршрут и корректируют схемы движения автобусов. При планировании новых направлений специалисты в первую очередь учитывают реальный спрос: анализируют загруженность транспорта, обращения жителей и перспективы развития жилой застройки. При этом важно не просто запустить новый маршрут, а создать продуманную транспортную сеть, которая обеспечит связь с метро, крупными пересадочными узлами и ключевыми точками города. Городской транспорт Минска ежедневно перевозит более 1 млн пассажиров.

Алексей Земба, ведущий инженер управления пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь": "Мобильность населения и объем перевозок с 2022 года ежегодно повышается. Количество перевезенных пассажиров на одну единицу подвижного состава выросло на 35,4 %, а количество перевезенных пассажиров на один рейс увеличилось на 31,2 %. В Лошице-10, например, по мере ввода новых домов будут корректироваться маршруты автобусов № 3С и № 102, а также планируется запуск нового троллейбусного маршрута по улице Станислава Монюшко от диспетчерской станции "Лошица-2".

В микрорайоне Сухарево с октября уже курсируют два новых автобуса: № 296 - для подвоза школьников из нового жилого комплекса к учреждениям образования и № 83, который связал жилой массив сразу с первой и второй линиями метро.