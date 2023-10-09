Автопарк коммунальной техники активно готовят к зиме

К зимнему сезону активно готовится автопарк коммунальной техники Минска. На балансе столичного Ремавтодора уже появились новые трактора, погрузчики и солеразбрасыватели. Габаритные самосвалы переоборудуют для работы в сложных погодных условиях. Кроме того, постепенно пополняют запасы соли и песчаной смеси.

Готовятся к встрече морозного сезона и в Минсктрансе. Около 70 % городского общественного транспорта готово к работе зимой. Предприятие подготовило тягачи для помощи автобусам и троллейбусам. Приготовлено 34 тонны песчано-солевой смеси и 63 тонны технической соли.