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Автопарк коммунальной техники активно готовят к зиме

К зимнему сезону активно готовится автопарк коммунальной техники Минска. На балансе столичного Ремавтодора уже появились новые трактора, погрузчики и солеразбрасыватели. Габаритные самосвалы переоборудуют для работы в сложных погодных условиях. Кроме того, постепенно пополняют запасы соли и песчаной смеси.

Готовятся к встрече морозного сезона и в Минсктрансе. Около 70 % городского общественного транспорта готово к работе зимой. Предприятие подготовило тягачи для помощи автобусам и троллейбусам. Приготовлено 34 тонны песчано-солевой смеси и 63 тонны технической соли.

На балансе коммунальных предприятий районов столицы - также новая техника. Песчаной смесью уже заполняют специальные боксы во дворах и на остановочных пунктах.

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