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Автопарк "Охраны" Могилевской области пополнился 12 машинами

Автопарк подразделений "Охрана" Могилевской области пополнился 12 новенькими Geely. Это часть программы по переоснащению, призванному повысить оперативность службы. Отправятся машины в 8 районов. В том числе Бобруйский, Горецкий, а также отдаленные - Климовичский, Осиповичкий и Костюковичский. Техника оснащена рациями и видеорегистраторами. Ключи водителям вручены в торжественной обстановке. Уже сегодня новенькие Geely заступили на службу районных подразделений.

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