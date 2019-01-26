Быстрее и оперативнее реагировать на вызовы. Автопарк столичных подразделений Департамента охраны пополнили современные автомобили, к слову, отечественного производства. Новые Geely полностью соответствуют заявленным требованиям. Теперь работа сотрудников должна стать еще мобильнее. Ключи от авто торжественно вручил заместитель министра внутренних дел Николай Мальченко.

Масштабная кампания по обновлению милицейского автопарка проходит и во всех регионах страны. Уже более ста автомобилей поступило в распоряжение органов охраны правопорядка.