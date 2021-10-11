Автопарки гомельских поликлиник пополнились 24 автомобилями

Кому, как не работникам Министерства по ЧС знать сложности и напряженность той самой ситуации, когда людям необходимо оказывать помощь. В Год народного единства мы как раз должны быть едины и сплочены плечом к плечу, чтобы оказывать помощь нашему народу.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси