3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Автопарки гомельских поликлиник пополнились 24 автомобилями
В разгар пандемии очень важно поддержать медиков. Так, автопарки поликлиник Гомеля сегодня пополнились двадцатью четырьмя автомобилями. Половину из них медикам передало областное управление МЧС. Также свою лепту внесли Управление внутренних дел Гомельского облисполкома, управление Следственного комитета региона, предприятия "Гомельоблавтотранс" и "Белоруснефть". Планируется, что на этих автомобилях медперсонал будет выезжать на дом к пациентам с коронавирусом.
Сегодня с напряжением работает система здравоохранения во всем мире, я не побоюсь этого слова, поэтому очень важно, когда усилия объединяются для преодоления угроз и препятствий, которые нам выставляет COVID-19.
Кому, как не работникам Министерства по ЧС знать сложности и напряженность той самой ситуации, когда людям необходимо оказывать помощь. В Год народного единства мы как раз должны быть едины и сплочены плечом к плечу, чтобы оказывать помощь нашему народу.
Такой подарок позволил обновить медицинскую автобазу города на 25 %. Всего в системе здравоохранения Гомеля более 150 автомобилей.
Президент
Все
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов