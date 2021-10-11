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Автопарки гомельских поликлиник пополнились 24 автомобилями

В разгар пандемии очень важно поддержать медиков. Так, автопарки поликлиник Гомеля сегодня пополнились двадцатью четырьмя автомобилями. Половину из них медикам передало областное управление МЧС. Также свою лепту внесли Управление внутренних дел Гомельского облисполкома, управление Следственного комитета региона, предприятия "Гомельоблавтотранс" и "Белоруснефть". Планируется, что на этих автомобилях медперсонал будет выезжать на дом к пациентам с коронавирусом.

Сегодня с напряжением работает система здравоохранения во всем мире, я не побоюсь этого слова, поэтому очень важно, когда усилия объединяются для преодоления угроз и препятствий, которые нам выставляет COVID-19.
Екатерина Цитко, главврач гомельской центральной городской поликлиники

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Кому, как не работникам Министерства по ЧС знать сложности и напряженность той самой ситуации, когда людям необходимо оказывать помощь. В Год народного единства мы как раз должны быть едины и сплочены плечом к плечу, чтобы оказывать помощь нашему народу.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси

Такой подарок позволил обновить медицинскую автобазу города на 25 %. Всего в системе здравоохранения Гомеля более 150 автомобилей.

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