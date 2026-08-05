Автопилоты на полях Гродненщины: как современные технологии помогают белорусским аграриям

Гродненская область взяла знаковый рубеж - намолочен первый миллион тонн зерна с учетом рапса. Символический момент: недостающую до миллиона тонну зерна лично дожал на комбайне председатель Гродненского облисполкома.



Юрий Караев отметил, что в регионе большая урожайность, и комбайны идут медленнее, чтобы не потерять высокоурожайное поле.

В Беларуси уже около 1300 экипажей намолотили более 1 тыс. т зерна. Убрать урожай с минимальными потерями в кратчайшие сроки и сохранить каждый выращенный колосок аграриям помогают цифровые технологии: автопилот комбайна, электронные карты полей, системы видеонаблюдения и навигации.



Агромашины нового поколения работают на полях Оршанского района. К примеру, механизатор может контролировать все параметры процесса уборки в режиме реального времени.

"Мне не нужно уже управлять комбайном - я просто ставлю его на линию, на маршрут, и он сам действует по спутнику. Также он показывает урожайность, влажность, вес, сколько в бункере, можно точно определить", - рассказал машинист-тракторист Максим Сернов.

Евгений Вацуро, замдиректора агрокомбината "Юбилейный":

"Труд механизатора тоже нелегкий, работают они с утра до ночи. Поэтому эта система помогает им. Объемы сейчас большие. Хозяйство наше 15,5 тыс. га. Техники очень много. Парк обновляется ежегодно. Каждый год мы приобретаем 2-3 новых комбайна. В последние годы упор мы сделали на мощные, высокопроизводительные комбайны. На данный момент у нас их уже 6 единиц".

Современные технологии используют и агрономические службы. Специальная программа отслеживает работу комбайнов для качественной уборки. В базе данных есть информация о каждом гектаре. Точный контроль помогает эффективно использовать каждую погожую минуту. К слову, в Белгидромете заявили, что в июле сложились благоприятные метеорологические условия для формирования урожая картофеля.