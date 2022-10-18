Автопоезд памяти "Беларусь. Молодежь. Традиции" сделал остановку в Гомельской области

В агрогородке Красный Берег участники посетили масштабный исторический комплекс. Здесь в годы войны немцы организовали детский донорский концлагерь. В память об узниках - цветы и минута молчания. Еще одно важное место в населенном пункте - усадьба Козел-Поклевских. Построена в 19-м веке. Объект хорошо сохранился и позволяет максимально окунуться в былую эпоху. Автопоезд памяти объединил 30 молодых семей из разных уголков страны. Вместе они по-новому открывают для себя историко-культурное наследие нашей страны. Среди участников есть и выходцы из Украины. Для них Беларусь стала второй родиной.