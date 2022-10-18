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Автопоезд памяти "Беларусь. Молодежь. Традиции" сделал остановку в Гомельской области

Мемориал детям - жертвам фашизма и уникальная дворянская усадьба. Республиканский автопоезд памяти "Беларусь. Молодежь. Традиции" сделал остановку в Гомельской области.

В агрогородке Красный Берег участники посетили масштабный исторический комплекс. Здесь в годы войны немцы организовали детский донорский концлагерь. В память об узниках - цветы и минута молчания. Еще одно важное место в населенном пункте - усадьба Козел-Поклевских. Построена в 19-м веке. Объект хорошо сохранился и позволяет максимально окунуться в былую эпоху. Автопоезд памяти объединил 30 молодых семей из разных уголков страны. Вместе они по-новому открывают для себя историко-культурное наследие нашей страны. Среди участников есть и выходцы из Украины. Для них Беларусь стала второй родиной.

Мы приехали буквально с одним чемоданом, с документами, с маленьким ребенком на руках. Обратились в Кобринский район в хозяйство. Нам помогли, хорошо помогли. Дом дали, работу. И спокойную жизнь. Все есть, детки рождались.
Артур и Ирина Бех, участники автопоезда "Беларусь. Молодежь. Традиции"

Участники автопоезда посетят все регионы. Патриотический марафон рассчитан на неделю - финал поездки уже в пятницу, 21 октября.

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