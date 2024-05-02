Память, связывающая поколения. По всей стране продолжаются мероприятия к 80-летию освобождения Беларуси. Диалоговые площадки, встречи с ветеранами, тематические экспозиции, велозабеги, а также церемонии возложения цветов.

Символический автопоезд памяти объединил активную молодежь столицы: студенты, молодые специалисты проехали по маршруту бессмертного подвига времен Великой Отечественной. Патриоты побывали на Кургане Славы. К подножию мемориала возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.

Патриотический автопоезд только начал свой путь. В навигаторе - новые маршруты по местам воинской славы и мемориалам Минской области. Участники побывают в Хатыни и Дальве, а также возложат цветы у памятников героям и жертвам военного лихолетья в Молодечненском и Клецком районах.