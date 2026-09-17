Символический автопробег ко Дню народного единства вдохновил жителей Дзержинского района на совместное празднование. Торжественной колонной земляки из агрогородков и деревень готовятся отправиться по маршруту единства.

Павел Шкель, житель Дзержинска:

"Оружие бойцов и партизан молчит, а Беларусь моя живет и трудится без слез. Но памятник Хатыни не молчит, он говорит о судьбе белорусских трех берез. Всем слава, благодарность от потомков! Им, победившим в жуткой той войне, мы кланяемся и живым, и мертвым, пока мы живы, жить, цвести стране. Спасибо!"

Антон Комаровский, воспитанник военно-патриотического клуба "На страже":

"17 сентября для Дзержинского района стало одним из самых значимых дней, так как он был приграничным районом в те годы. 17 сентября 1939 года были воссоединены западная часть Беларуси и восточная. Тем самым объединили наш народ в одно целое".