Автопробег "Символ единства - 2026" прибыл в Столбцы - расскажем о самых интересных моментах

Еще одной символичной точкой на карте мероприятий ко дню 17 сентября стали Столбцы. Именно сюда прибыла колонна Республиканского историко-патриотического автопробега "Символ единства - 2026". Этой локации для патриотов предшествовал маршрут в сотни километров вдоль линии бывшей советско-польской границы.

По дороге на улице 17 сентября в Столбцах 87 лет назад в город входили бойцы Красной армии, освобождая Западную Беларусь от польской оккупации. В Столбцах память о тех событиях - не просто страница учебника, она вписана в городскую топонимику.

По всей стране сегодня около 170 улиц, переулков и площадей носят название этой знаковой даты. Но в Столбцах эта улица - живой свидетель того рубежа, который почти два десятилетия делил белорусский народ.

Инна Юхнель, председатель Столбцовской районной организации РОО "Патриоты Беларуси":

"Для моей семьи это тоже значимая дата - 1939 год. По той простой причине, что, когда я была маленькая, бабушка мне рассказывала, как сложно было получить образование. Оно давалось только на польском языке. Белорусский язык не был актуальным, на нем нельзя было говорить. То есть письменность и образование не были доступными в то время, как это сейчас доступно в современной Беларуси. Это единство является важным постулатом для развития и процветания нашей Республики Беларусь".

Местные рассказывают: встречали солдат с радостью и цветами. В первые же дни провели выборы в Народное собрание, и уже 15 января 1940 года был создан Столбцовский район. Воссоединение западных и восточных земель - это был праздник и в семье Алексея Авдонина.

"В нашей семье день 17 сентября отмечался всегда, даже в советское время и в 1990-е годы. Мама всегда старалась в этот день сделать праздничный ужин. Это связано с тем, что мой дед воевал в народно-освободительном движении на территории Западной Беларуси против белополяков. Мы должны прекрасно понимать, что те технологии, которые применяет Запад, не отличаются от технологий, которые использовал режим Пилсудского. Это разъединение, уничтожение, слом культурного, идеологического, религиозного кода для того, чтобы люди забыли свою историю и стали совершенно другими. Но мы это не отдадим", - рассказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Дата воссоединения и память о героях-подпольщиках соединяются одним штрихом - дорогой. В Столбцы прибыл республиканский автопробег "Символ единства - 2026", организованный "Патриотами Беларуси" . В рамках патриотического автопробега в городе состоялась открытая кафедра, где выступили эксперты, а местные жители смогли задать вопросы, которые их волнуют.

Александр Иванов, подполковник, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

"То, что делают "Патриоты Беларуси" сегодня, это огромный результат всей их деятельности. Они объединили людей в Беларуси из разных регионов, уголков, которые придерживались самого главного - это поддержки мира, стабильности и курса, выбранного нашим Главнокомандующим Александром Григорьевичем Лукашенко".

Владимир Якимахо, председатель Совета ветеранов Несвижского отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь":

"2020 год показал, что с людьми надо работать. Праздник единения был необходим, чтобы восполнить те пробелы, которые были. Самое главное - старшему поколению нужно общаться с молодежью и проводить воспитательную работу".

640 км вдоль бывшей линии раздела - от Микашевичей до Верхнедвинска . Столбцы - это уже середина маршрута. 10 сентября патриоты будут в Глубоком, конечная точка - Верхнедвинск. Уже там будет завершен патриотический автопробег по линии воссоединения 1939 года.