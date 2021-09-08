ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Автопробег-марафон "Символ единства" продолжает путешествие по Витебской области

Сегодня продолжается путешествие по Витебской области республиканского автопробега "Символ единства". Главная цель - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства. Символ патриотической акции - зерно. Его торжественно передали от Витебского района участникам автопробега в парке Победителей северного региона. Это вклад в большой каравай, который испекут к празднику Дня народного единства. Патриоты также возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам на площади Победы в Витебске.

Шестой день нашего автомарафона, настроение прекрасное, потому что едем по прекрасной стране, по прекрасной Беларуси. Впереди еще много интересного. Каждый регион удивляет своими какими-то фишками, но самое главное, что везде есть люди, которые улыбаются, заряжают своей энергией на то, чтобы ехать дальше.
Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"
Каждый район уникален по-своему, и везде нас встречают просто от всей души, показывают свои самые знаковые уголки. И, конечно, два дня на каждую область - это очень мало. Мы уже везде всем наобещали, что приедем еще.
Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"

Впереди у участников автопробега десятки остановок у памятных мест Витебского региона: Аллея Героев в Сенно, памятник "Освобождение" в Толочине... Завершится сегодняшний автопробег в Орше. Уже завтра эстафету передадут Могилевской области.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все