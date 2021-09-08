Автопробег-марафон "Символ единства" продолжает путешествие по Витебской области

Шестой день нашего автомарафона, настроение прекрасное, потому что едем по прекрасной стране, по прекрасной Беларуси. Впереди еще много интересного. Каждый регион удивляет своими какими-то фишками, но самое главное, что везде есть люди, которые улыбаются, заряжают своей энергией на то, чтобы ехать дальше.

Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"