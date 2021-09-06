Автопробег-марафон "Символ единства" в Гродненской области

Большое дело начинается с малого. С каждого из нас. С того зерна, которое мы закладываем в жизни, работе, в воспитании детей. Мы все хотим одного - жить в мирной, процветающей и спокойной стране. И это тоже нас объединяет.

В эти дни республиканский автопробег "Символ единства" объединит более сотни районов Беларуси. Сегодня участники марафона завершили свое путешествие по Гродненской области. На протяжении двух дней колонна проехала более 700 километров, посетив памятные места региона. Впечатления и эмоции собрал Юрий Карнелович.

Сегодня автопробег "Символ единства" стартовал здесь, у Кургана Славы. Место знаковое для каждого жителя Гродно. Насыпан он в честь воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и символизирует единство белорусского народа. У подножья десятки автомобилей и сотни участников. Впереди 350 километров пути.

Здесь повсюду национальная символика, флаги страны развеваются на каждом автомобиле. Автопробег колесит по Гродненской области уже второй день, во всех районах к нему присоединяются новые участники. Житель Гродно Андрей Рымашевский даже взял отгул на работе, чтобы стать участником патриотического марафона.

Мы уже до такой степени сроднились. Это вот именно, знаете, единение семейное уже. Сюда придешь, встречаешься с людьми. Это я не знаю, отдохнуть душою, поговорить, пообщаться. Это праздник, для нас это праздник. Андрей Рымашевский, участник автопробега "Символ единства"





Единство народа через историческую память. Участники автопробега минутой молчания почтили память погибших в годы войны солдат. К монументу у Кургана Славы возложили цветы, здесь же им передали символ патриотической акции - зерно, собранное на полях Гродненского района. Это вклад в большой каравай, который испекут к празднику Дня народного единства.

Зерно растет из нашей родной земли, это то, что нам дает земля, то, чем она нас кормит. Благодаря труду хлеборобов, которые собирают это зерно, которые в дальнейшем перемалывают его и делают хлеб, мы с вами живем. Поэтому это символ, который объединяет эту землю и нас с вами. Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"

Если будет заложено, что символически вот я кушаю, я преломляю хлеб, вспоминаю автопробег, я вспоминаю День народного единства. Я вспоминаю символику этого праздника, несомненно, мысленно, может быть, потом и делами нас это всех должно объединить. Светлана Варяница, участница автопробега "Символ единства"





Из Гродно колонна машин отправилась в Скидель. Здесь в пригороде мемориальный комплекс сожженной в годы войны деревни. Местный житель Николай Прокопович один из немногих выживших сельчан. Накануне трагедии его, двухлетнего мальчика, вывезли родители в город.

Тут играли две свадьбы в деревне. Было много народа, много гостей с окрестных деревень, всех их окружили и согнали в сарай. И всех их расстреляли, выводили постепенно по нескольку человек и убивали. А деревню полностью всю сожгли. Николай Прокопович, житель д. Партизанская

Таких памятных мест на пути следования автопробега десятки. Ведь война коснулась каждой белорусской семьи. Поэтому память и есть настоящий патриотизм.

Я рада принимать участие в таком мероприятии, в автопробеге. Потому что у нас одна страна, один народ и общая цель – сохранить мир, спокойствие и любовь к своей родине. Анна Зяблицева, участница автопробега "Символ единства"





Скоро большой праздник для нашей страны - День народного единства. И, безусловно, этот автопробег - важное мероприятие. И я очень рада, что молодежь принимает в нем участие, потому что это объединяет. Анна Кот, участница автопробега "Символ единства"