Автопробег патриоты посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

В Гомельскую область отправились участники автопробега . Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8 утра на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас участники уже пересекли границу Гомельской области и сделали остановку в Хойниках. Отсюда в ближайшее время вместе с экскурсоводами они отправятся на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.