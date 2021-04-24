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Автопробег патриоты посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

В Гомельскую область отправились участники автопробега. Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8 утра на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.


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Сейчас участники уже пересекли границу Гомельской области и сделали остановку в Хойниках. Отсюда в ближайшее время вместе с экскурсоводами они отправятся на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

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