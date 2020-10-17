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Автопробег по северо-востоку Беларуси за мир и спокойствие на родной земле
Из Минска в Витебск "За единую Беларусь!" вот уже которые выходные кряду масштабный автопробег продолжает собирать сотни неравнодушных по всей стране. И пусть дороги всегда разные - цель одна: сохранить мир и спокойствие на родной земле. Сегодня колонна отправилась по северо-востоку Беларуси.
На автомобилях по традиции национальная символика, а на лицах - улыбки. Все эмоции и путь участников автопробега - в сюжете Елены Витко.
Подобные встречи уже стали национальным трендом. "За единую Беларусь!" - с таким девизом каждые выходные неравнодушные автолюбители преодолевают сотни километров. Ранее, например, побывали в Бресте, на прошлой неделе - в Гомеле. Сегодня же автопробег держит курс на север страны.
Старт по традиции дали в Минске. Затем колонна отправилась в Смолевичи, Жодино, Крупки, Новолукомль. Всего в маршруте 16 населенных пунктов.
Именно Беларусь в далекие 90-е стала вторым домом для сестер Натальи и Марины. Тогда из-за беспорядков в Баку они переехали в Лиду. А сейчас на флешмобах и автопробегах частые гости. Не хотят здесь повторения страшной истории.
Трофимова криница - как место силы
Половина пути - и первая остановка. В Александрии участники автопробега посетили музей-школу, где учился Александр Лукашенко. Посидеть за его партой, сфотографироваться, а еще - попробовать чистейшей родниковой воды из Трофимовой криницы. Кстати, целебный источник обнаружил и обустроил дедушка белорусского лидера. Сейчас это "место силы".
Финиш в Витебске: позади более 300 километров
Присоединиться к автопробегу мог каждый. Орша, Дубровно, Богушевск - колонна заметно росла с каждым поселком и городом. Массовый финиш состоялся в Витебске, на площади Победы. К памятнику воинам-освободителям возложили цветы. Здесь особенно понимаешь цену мирного неба.
В северной столице Беларуси для участников автопробега подготовили и культурную программу: пешие экскурсии по главным достопримечательностям. И даже после восьмичасового пути и более 300 километров энергия есть. А еще - желание узнавать родную страну, ее достижения и организовывать новые патриотические туры за единую Беларусь!
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