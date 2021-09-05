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Автопробег "Символ единства": 118 населенных пунктов, сотни участников и памятные места Беларуси

Тысячи километров, 118 населенных пунктов, памятные для нашей страны места и сотни участников. Патриотический автопробег-марафон "Символ единства" третий день путешествует по Беларуси. Сегодня утром он взял старт в одном из исторических и знаковых мест: возле жемчужины Беларуси - Мирского замка в Гродненской области.

Мы горды, что путешествие автопробега по Гродненской области начинается именно у нас.
Евгений Чичкан, зампредседателя Кореличского райисполкома

Впереди множество остановок. Участники посетят обелиски памяти в Кареличах, Новогрудке, Волковыске. Приедут и в Гродно, Лиду, Сморгонь. Главная цель марафона - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства. Его символом становятся именные мешочки с зерном нового урожая, которые районы будут передавать участникам автопробега.

Мне есть с чем сравнить, я гражданин Ливана, но уже 10 лет живу в Беларуси.

Хуссейн Наджим, участник автопробега "Символ единства"

Вояж "Символа единства" будет продолжаться еще 10 дней и охватит всю Беларусь. После Гродненской области отправится в Витебскую. Финиширует 15 сентября в столице накануне нового большого праздника для нашей страны - Дня народного единства.


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