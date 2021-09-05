3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Автопробег "Символ единства": 118 населенных пунктов, сотни участников и памятные места Беларуси
Тысячи километров, 118 населенных пунктов, памятные для нашей страны места и сотни участников. Патриотический автопробег-марафон "Символ единства" третий день путешествует по Беларуси. Сегодня утром он взял старт в одном из исторических и знаковых мест: возле жемчужины Беларуси - Мирского замка в Гродненской области.
Мы горды, что путешествие автопробега по Гродненской области начинается именно у нас.
Впереди множество остановок. Участники посетят обелиски памяти в Кареличах, Новогрудке, Волковыске. Приедут и в Гродно, Лиду, Сморгонь. Главная цель марафона - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства. Его символом становятся именные мешочки с зерном нового урожая, которые районы будут передавать участникам автопробега.
Мне есть с чем сравнить, я гражданин Ливана, но уже 10 лет живу в Беларуси.
Вояж "Символа единства" будет продолжаться еще 10 дней и охватит всю Беларусь. После Гродненской области отправится в Витебскую. Финиширует 15 сентября в столице накануне нового большого праздника для нашей страны - Дня народного единства.
Президент
Все
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов