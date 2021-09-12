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Автопробег "Символ единства" - в Гомеле посетили Курган Славы

Сотни неравнодушных гомельчан встретили участников автомарафона около Кургана Славы - знакового места для города над Сожем. "Символ единства" в эти дни колесит по дорогам Гомельского региона. Театрально-музыкальная композиция напомнила об ужасах, которые принесла Великая Отечественная война белорусскому народу. Неотъемлемая часть акции: передача мешочка с зерном - символа народного единства. С каждым днем путешествия участники марафона все больше убеждаются - Беларусь уникальна.

Участников автопробега ждали местные патриоты в Добруше. Теплая встреча не обошлась без сюрпризов. Активисты движения расписались на брендированных фарфоровых тарелках, которыми так славится город. Они пройдут специальную обработку, после чего станут экспонатами Добрушского краеведческого музея. Такие встречи, признаются патриоты, заставляют по-новому взглянуть на нашу страну.

А в городе Ветка патриоты Беларуси получили уникальный подарок - рушник-оберег, сотканный в честь Дня народного единства. Неглюбские рушники - один из главных брендов белорусского Полесья. "Символ единства" продолжает свой путь. Впереди Жлобинский район.

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