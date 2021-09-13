3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Автопробег "Символ единства" в Минской области - позади 11 дней пути и 5 тысяч километров
Свою позицию не стесняются отстаивать участники патриотического автопробега "Символ единства", он охватил всю Беларусь и уже близится к финишу. Позади 11 дней в пути и 5 тысяч километров. Эстафету приняла Минская область. Сегодня колонна торжественно проехала по южным городам центрального региона через Любань, Клецк, Солигорск, Несвиж. Участники посетили памятные места, почтили память защитников, героев Великой Отечественной. Местные жители встречали участников автопробега не только хорошим настроением. Передавали собранное зерно нового урожая для будущих караваев, которые испекут ко Дню единства - 17 сентября.
Сегодня автопробег-марафон "Символ единства" стартовал ранним утром в Любанском мемориальном сквере. Для жителей города это место особое - здесь находится памятник героям Великой Отечественной войны, которые погибли, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Патриоты почтили память предков и отправились в путешествие - впереди сотни километров пути!
Патриотический марафон по Минской области начался с Любани не случайно. Во время Великой Отечественной она была центром партизанского движения. К слову, это 97-й из 118 районов страны, которые охватит масштабный автопробег.
Патриотическую эстафету гостеприимно и хлебосольно принимали в каждом районе. Внести свой вклад в День народного единства и передать его символ - зерно нового урожая - каждый посчитал важным делом.
У мемориала в Старых Дорогах почтили память защитников Родины минутой молчания и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Здесь похоронены 27 воинов и 11 партизан, освобождавших город.
Участников автопробега приветствовали школьники, молодежь, работники предприятий, ветераны и возле мемориала в агрогородке Семежево.
В каждом районе патриоты передавали участникам автопробега зерно нового урожая. К слову, за время марафона собрано почти 200 килограммов. Из него испекут семь караваев, шесть из них отправятся во все областные центры.
Завтра автопробег продолжит свой маршрут по городам Минской области. А затем эстафету памяти и единства подхватит столица в канун важного для нашей страны и нашей общей истории дня.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов