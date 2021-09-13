Автопробег "Символ единства" в Минской области - позади 11 дней пути и 5 тысяч километров

Свою позицию не стесняются отстаивать участники патриотического автопробега "Символ единства", он охватил всю Беларусь и уже близится к финишу. Позади 11 дней в пути и 5 тысяч километров. Эстафету приняла Минская область. Сегодня колонна торжественно проехала по южным городам центрального региона через Любань, Клецк, Солигорск, Несвиж. Участники посетили памятные места, почтили память защитников, героев Великой Отечественной. Местные жители встречали участников автопробега не только хорошим настроением. Передавали собранное зерно нового урожая для будущих караваев, которые испекут ко Дню единства - 17 сентября.

Сегодня автопробег-марафон "Символ единства" стартовал ранним утром в Любанском мемориальном сквере. Для жителей города это место особое - здесь находится памятник героям Великой Отечественной войны, которые погибли, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Патриоты почтили память предков и отправились в путешествие - впереди сотни километров пути!

Патриотический марафон по Минской области начался с Любани не случайно. Во время Великой Отечественной она была центром партизанского движения. К слову, это 97-й из 118 районов страны, которые охватит масштабный автопробег.













Патриотическую эстафету гостеприимно и хлебосольно принимали в каждом районе. Внести свой вклад в День народного единства и передать его символ - зерно нового урожая - каждый посчитал важным делом.

У мемориала в Старых Дорогах почтили память защитников Родины минутой молчания и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Здесь похоронены 27 воинов и 11 партизан, освобождавших город.

Участников автопробега приветствовали школьники, молодежь, работники предприятий, ветераны и возле мемориала в агрогородке Семежево.

В каждом районе патриоты передавали участникам автопробега зерно нового урожая. К слову, за время марафона собрано почти 200 килограммов. Из него испекут семь караваев, шесть из них отправятся во все областные центры.