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Автопробег в честь Дня единения народов Беларуси и России: первая остановка у мемориала жертвам концлагеря "Шталаг 352"
Сезон весна-лето и знаковые места на историко-культурной карте нашей страны. "Патриоты Беларуси" снова в пути. Сегодня автопробег посвятили Дню единения народов Беларуси и России. Его мы отметим 2 апреля. И первый пункт на старте нового тура - столичный мемориал-кладбище жертвам концлагеря "Шталаг 352". Он расположен в микрорайоне Масюковщина. На территории зверств, как еще называют это место, погибли более 80 тысяч пленных красноармейцев и мирных жителей. "Патриоты" возложили цветы к подножию комплекса. Узнать много фактов из истории теперь и в озвучке можно будет и благодаря табличкам с QR-кодами, которые "Патриоты" устанавливают возле памятников во всех регионах Беларуси.
Как сказал наш Президент, русское - это не только в России, это и наше. Поэтому в преддверии этого праздника мы, "Патриоты", посвятили наш автопробег Дню единения. И мы готовы дальше двигаться вперед с нашим братским народом.
Я гражданка Беларуси, а мой муж россиянин. И всю жизнь я прожила в России. Всегда считала, что Россия и Беларусь - братья. Это даже как-то не обсуждалось. Ко мне ребята всегда приезжают. И завтра, я не знаю, много их будет или нет, но мы будем встречаться обязательно.
Сегодня же участники автопробега сделали остановку на проспекте Победителей, где, развернули свою символику и большой национальный флаг. Таким образом "Патриоты Беларуси" приветствовали кортеж главы государства, который по традиции играет в хоккей по субботам.
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