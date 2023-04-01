Автопробег в честь Дня единения народов Беларуси и России: первая остановка у мемориала жертвам концлагеря "Шталаг 352"

Я гражданка Беларуси, а мой муж россиянин. И всю жизнь я прожила в России. Всегда считала, что Россия и Беларусь - братья. Это даже как-то не обсуждалось. Ко мне ребята всегда приезжают. И завтра, я не знаю, много их будет или нет, но мы будем встречаться обязательно.

Елена Воропаева, участница автопробега