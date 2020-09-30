Автопробег "За Беларусь!" по дорогам Дубровенщины

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Мемориальный комплекс "Рыленки"

Комплекс "Рыленки" был построен в 1973 году на братском кладбище, а в этом году его реконструировали. Здесь увековечена память десяти советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армий, погибших с октября 1943 по июнь 1944.

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