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Автопробег "За Беларусь!". Участники уже преодолели путь в несколько сотен километров

Продолжается автопробег "За Беларусь!". Участники, а это все, кто выступает за спокойствие в родной стране, уже преодолели путь в несколько сотен километров через Смолевичский, Борисовский, Крупский и Березенский районы. К автоколонне с государственной символикой присоединялись сотни автомобилистов. Всего эстафету мира проедут 600 машин. И у всех участников единое мнение.

Переночевать автомобилисты планируют в Копыле, а завтра снова за руль - по западной части центрального региона через Несвиж, Столбцы, Дзержинск и Воложин, чтобы замкнуть кольцо и вернуться к Кургану Славы.

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