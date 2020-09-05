Автопробег "За Беларусь!". Участники уже преодолели путь в несколько сотен километров

Продолжается автопробег "За Беларусь!". Участники, а это все, кто выступает за спокойствие в родной стране, уже преодолели путь в несколько сотен километров через Смолевичский, Борисовский, Крупский и Березенский районы. К автоколонне с государственной символикой присоединялись сотни автомобилистов. Всего эстафету мира проедут 600 машин. И у всех участников единое мнение.



Переночевать автомобилисты планируют в Копыле, а завтра снова за руль - по западной части центрального региона через Несвиж, Столбцы, Дзержинск и Воложин, чтобы замкнуть кольцо и вернуться к Кургану Славы.



