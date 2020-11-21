3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал в Жировичах
Активная и насыщенная программа завершается в Жировичах. Сегодня туда отправились участники автопробега "За единую Беларусь!". Напомним, утром колонна стартовала из Минска и уже спустя два часа приехала в место назначения - Свято-Успенский Жировичский монастырь. Уже здесь гостей из столицы ждали и местные участники автопробега. Экскурсия по главным местам одного из самых красивых уголков Беларуси, митинг "За единую Беларусь!" и, конечно же, масса эмоций. Автомобилисты уже отправились в купель вблизи монастыря
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов