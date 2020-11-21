Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал в Жировичах

Активная и насыщенная программа завершается в Жировичах. Сегодня туда отправились участники автопробега "За единую Беларусь!". Напомним, утром колонна стартовала из Минска и уже спустя два часа приехала в место назначения - Свято-Успенский Жировичский монастырь. Уже здесь гостей из столицы ждали и местные участники автопробега. Экскурсия по главным местам одного из самых красивых уголков Беларуси, митинг "За единую Беларусь!" и, конечно же, масса эмоций. Автомобилисты уже отправились в купель вблизи монастыря