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Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал в Жировичах

Активная и насыщенная программа завершается в Жировичах. Сегодня туда отправились участники автопробега "За единую Беларусь!". Напомним, утром колонна стартовала из Минска и уже спустя два часа приехала в место назначения - Свято-Успенский Жировичский монастырь. Уже здесь гостей из столицы ждали и местные участники автопробега. Экскурсия по главным местам одного из самых красивых уголков Беларуси, митинг "За единую Беларусь!" и, конечно же, масса эмоций. Автомобилисты уже отправились в купель вблизи монастыря

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