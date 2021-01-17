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Автопробег "За единую Беларусь!" на проспектах столицы

Единство, дружба и любовь к своей стране согревает их в этот морозный день. Патриоты Беларуси уже традиционно отправились в автопробег. Сегодня в цвета государственного флага неравнодушные раскрасили проспекты столицы. А как это было, смотрите в специальном проекте Агентства теленовостей "За Беларусь".

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