Автопробег "За единую Беларусь!" объединил сегодня патриотов Могилева и Быхова

В программе - благотворительные мероприятия (будут переданы подарки интернату), а также обширная историко-культурная программа: посещение краеведческого музея райцентра, Баркалабовского монастыря, которому в этом году исполняется 380 лет. Диалоговая площадка с молодежью. Темы любви к Родине, к настоящим ценностям - главный лейтмотив автомарша.