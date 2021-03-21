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Автопробег "За единую Беларусь!" присоединится к митингу-реквиему в Хатыни
К митингу-реквиему в Хатыни присоединились и участники автопробега "За единую Беларусь!". Патриоты страны не могли остаться в стороне от событий памятной недели, объединившей Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны. И сегодня автоколонна отправилась по знакомому им маршруту. Полгода назад единомышленники уже посещали мемориальный комплекс. Но это - священная точка на карте страны, куда следует возвращаться, чтобы память жила. Автоколонна прибудет на место к началу митинга-реквиема в 8 вечера. Старт был дан от парковки у аквапарка "Лебяжий" в 6 часов, с собой - символы независимой и мирной страны. В эти минуты колонна движется в сторону Хатыни.
Присоединиться к мероприятию еще может каждый желающий. А ровно в 20:00 в память о загубленных судьбах в Хатыни на месте сожженной деревни состоится всебелорусская молитва. А завтра, в день 78-й годовщины трагедии в мемориальном комплексе возложат цветы - дань памяти жертвам нацизма.
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