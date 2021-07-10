Автопробег "За единую Беларусь!" приурочен к 85-летнему юбилею ГАИ

Свидетелями грандиозного праздника в Александрии станут и белорусские патриоты во время автопробега "За единую Беларусь!". Он приурочен к 85-летию ГАИ. Сбор всех желающих в 14:00 в Могилеве на парковке ТЦ "Парк Сити" (район Казимировки). Старт в 14:30.