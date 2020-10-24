Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня объединил Минск и Могилев

На пути следования колонны через Смиловичи, Червень, Березино к акции присоединялись автомобилисты из разных населенных пунктов. Их цель - поддержка мира и стабильности в стране. В областном центре автоколонну встретили в новом парке на берегу Днепра. Участники развернули большой флаг страны. На площади Славы возложили цветы к Вечному огню. Также состоялась экскурсия и посещение мемориального комплекса "Буйничское поле". Причем, зарядиться хорошим настроением не помешала даже плохая погода.