Автопробег за мир и порядок

Несмотря на призывы и попытки помешать движению, несколько десятков автомобилей, на каждом государственный флаг нашей страны, собрались на парковке у аквапарка, чтобы всем вместе отправится в автопробег по главным улицам столицы. Водители выступают исключительно за мир, безопасность и порядок в Беларуси.



Колонна стартовала ровно в 7 вечера. Подобные акции сегодня проходят во многих городах Беларуси.



