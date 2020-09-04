ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Автопробег #ЗаБеларусь стартует от Кургана Славы

Завтра от Кургана Славы стартует двухдневный автопробег по всей Минской области. Он пройдет через 33 района столичного региона. Маршрут в 1 200 километров - за мир и стабильность. К эстафете присоединятся 600 машин. Наша съемочная группа будет сопровождать автомобилистов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все