Автопробег #ЗаБеларусь стартует от Кургана Славы

Завтра от Кургана Славы стартует двухдневный автопробег по всей Минской области. Он пройдет через 33 района столичного региона. Маршрут в 1 200 километров - за мир и стабильность. К эстафете присоединятся 600 машин. Наша съемочная группа будет сопровождать автомобилистов.