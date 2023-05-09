Автор фильмов о войне Елена Бормотова рассказала, как сохранить правду о Великой Отечественной

Как сохранить правду о Великой Отечественной и не исказить историю человечества, выяснила Катерина Круталевич в нашей выездной студии у стелы "Минск - город-герой"

Свидетельства о подвиге нашего народа - в фильмах о войне и ее героях. Какие тайны хранят следственные архивы? Как реально восстановить события, которые происходили во времена Великой Отечественной? Корреспонденты Агентства теленовостей из года в год, считая своим долгом, изучают архивную хронику военных лет, чтобы показать зверства фашистов, реальные события и факты в своих документальных фильмах.