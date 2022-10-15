Автор книги "Гордость за Беларусь" рассказал в интервью о современных достижениях страны

Социальные гарантии для населения являются важной частью белорусского государства. Их обеспечение возможно благодаря устойчивому развитию экономики. Мы сохранили советский потенциал и серьезно его приумножили. Беларусь вошла в клуб стран с ядерной энергетикой, Национальная биотехнологическая корпорация является уникальным предприятием в масштабах стран СНГ. Белорусам есть чем гордиться. Опубликовано издание с достижениями нашей страны во всех сферах. Андрей Сыч пообщался с автором книги "Гордость за Беларусь" Сергеем Мусиенко (видео).

"Гордость за Беларусь" для школьников

Сергей Мусиенко рассказал, что проект начинался как газетные статьи в издании "Беларусь сегодня" и выходил порядка полутора лет каждую неделю на страницах газеты. Потом он трансформировался в пособие для педагогов "Гордость за Беларусь", по которому занимались весь прошлый учебный год во всех школах страны. Главы книги использовались во время проведения проекта "Школа Активного Гражданина".

"Разбирали одну из глав, приглашались специалисты по этой отрасли. И это была такая хорошая профориентация, на мой взгляд, потому что приводились данные не только по всей стране, а по конкретному региону, конкретному району, конкретному городу. И когда об этом говорили люди, которые эту жизнь прошли, они говорили от души, профессионально", - обратил внимание Мусиенко.

Современные достижения

"За годы независимости - на чем мы стараемся сделать акцент - мы достигли очень многого. В частности, был создан первый в стране РНПЦ кардиологии, где впервые была проведена операция на сердце в 2009 году, а сейчас их уже сделано больше пятисот", - сказал Сергей Мусиенко.

Автор книги "Гордость за Беларусь" обратил внимание на обучение медицине: "Это очень востребованная услуга, и к нам едут люди, потому что качество обучения высокое, доля иностранных студентов среди вузов страны больше всего в медицинских институтах. Это о многом говорит. Диплом признается, молодые люди сюда приезжают, потому что они получают профессиональные знания, высокий уровень образования и практики".

Сохранение достижений независимой Беларуси

Говоря о сохранении достижений, Сергей Мусиенко отметил, что в этом огромная заслуга Александра Григорьевича Лукашенко: "Его мудрость, компетентность позволяет выходить из ситуаций, на которые нас каждый день провоцируют, хотят втянуть. Очень много факторов, которые мы даже не понимаем, как происходят. А централизованная власть оказалась необходима, потому что многие страны, которые не прошли нашим путем, выбрали таких руководителей, которые от выборов до выборов, поворовали и разбежались. Они не понимают, что это страна, народ, будущее, они проиграют. Мы это видим, потому что они действуют каким угодно интересам, только не народа".