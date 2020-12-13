Автор костюмов "Песняров" и "Хорошек" открыл выставку в Минске

Автор, по нарядам которого узнавали "Песняров" и "Хорошек" за рубежом, презентовал авторские холсты в Национальном художественном музее. Экспозиция посвящена 40-летию Юрия Пискуна в изобразительной деятельности. Выпускник театрально-художественного института пишет маслом пейзажи Борисовщины и портреты знакомых людей. Большинство - с натуры и в исторических костюмах. Дизайн одежды он разрабатывает лично. Занимается профессионально. Так, сценические наряды на 10-летие "Песняров" - работа Пискуна. Кроме того, в течение 20 лет он "одевал" постановки народных "Хорошек".



Работы мастера хранят арт-фонды Испании, Америки, Швеции и Италии. Часто эксперты приглашают художника и с авторскими выставками. Так, его картины выставлялись в Эстонии в Нарвском замке.



