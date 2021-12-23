Вот выходит сейчас программа на "Беларусь 1", которая так и называется "В режиме правды". Ее готовит группа блогеров. Чем важны вот такие встречи? Ведь всенародное обсуждение Конституции означает и то, что граждане могут какие-то корректировки свои внести. И, возможно, даже на этом этапе они будут учтены. И мы посмотрим. Наша главная задача - доступно, понятно объяснить, что происходит в стране, что такое конституционная реформа и чего мы ожидаем от новой редакции нашего Основного закона.

Особенности проведения конституционной реформы стали лейтмотивом и во время работы нового просветительского проекта "В режиме правды". Сегодня его автор Вадим Гигин встретился с активом Минской области в Марьиной Горке. Как подчеркнул авторитетный политолог, во время всенародного обсуждения финальной редакции главного закона страны существенно вырастет спрос на политическую и социально значимую информацию. Естественно, правдивую. При этом у самих же людей появится возможность внести свои корректировки. Для этого постоянно проходят диалоговые площадки различных форматов. К слову, и сам проект "В режиме правды", кроме сетевого, стал и телевизионным.Отметим, проект Вадима Гигина "В режиме правды" в ближайшее время охватит максимум регионов страны. Одна из ближайших живых дискуссионных площадок - в городе Дзержинске.