Автор рубрики "По форме" лично столкнулась с жестокостью - подробности в выпуске

Помните, как именно с приходом COVID-19 начали раскачивать Беларусь? Сейчас мы это уже точно понимаем, что писали, как и кто... Потом это переросло в новый этап - буллинг. Вот те на... На календаре уже 2022 год, а циничный хайп или оскорбления продолжаются, в том числе в отношении силовиков. С августа 2020-го в Беларуси возбуждено более тысячи уголовных дел. Для определенной категории людей нет границ и рамок.

Повод для унижения искать не нужно - пиар даже на горе. Как в случае с гибелью военных летчиков - героев Беларуси - или погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника КГБ. Когда вся страна скорбела, были и те, кто оскорблял, не жалея слов и выражений.

Недавно автор рубрики "По форме" Анна Чиж-Литаш лично столкнулась с невероятной жестокостью "невероятных". О деградации и мнимой безнаказанности она расскажет в выпуске (видео).