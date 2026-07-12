"Авторитет не прикладывается с пагонами": как выпускники военных вузов начинают свой путь офицеров

Новую страницу в жизни начинают новоиспеченные лейтенанты Института пограничной службы Беларуси. Прошло прощание не только с вузом и преподавателями, но и боевым знаменем. А присутствие самых родных в этот момент - это традиция. Торжественность момента сложно преувеличить. Они офицеры, и это уже не заветная мечта, а реальность.

Институт пограничной службы

4 года они сами себе готовили форму, привыкали к дисциплине и учились быть самостоятельными. Пожалуй, это, признаются молодые офицеры, за годы обучения было самым сложным. А сейчас выпускаются полностью готовые специалисты. Этому предшествовали десятки часов практики.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

"Мы сегодня учитываем опыт вооруженных конфликтов, которые происходят возле нашей границы, и корректируем свою образовательную программу таким образом, чтобы это было нужно нашим выпускникам для дальнейшего прохождения службы. Одних не бросим, каждый из них будет закреплен за наставником, за самым опытным офицером в пограничной группе, в пограничном отряде, который за месяц введет их в курс дела".

Свое профессиональное портфолио молодые пограничники только начинают писать, но некоторые уже становились участниками задержания нарушителей во время учебной стажировки. Другие успели себя проявить в общественной жизни вуза, спорте и науке. Среди них - золотая медалистка Мария Шидловская.

"Я сдала государственные экзамены на отлично. Они состояли из двух частей: теоретической по профильным дисциплинам и практической. Были смоделированы ситуации, которые возможны на государственной границе, и мы разрабатывали действия по их разрешению", - отметила она.

Кроме основной учебы, в недавнем прошлом курсант, ныне лейтенант, участвовала в научных конференциях, а еще стояла у истоков создания и возглавила поисковый отряд из числа будущих пограничников.

Мария Шидловская:

"Наш отряд создан в честь 16-го Дзержинского пограничного отряда войск НКВД, который один из первых встречал атаку врага на втором рубеже. Самое главное, наверное, это то, что нами был разработан проект "Герои второго рубежа", который получил грант Президента Республики Беларусь в 2025 году. Ключевым мероприятием является возведение памятника в городе Заславле на месте пограничного пункта пропуска".

За свой научный труд и вклад в сохранение истории Мария удостоена Благодарности Президента.

Военная академия

Будь то наука или творчество, учеба в военном вузе не помеха раскрывать таланты. Одинаково искусно владеет радиорелейной станцией и микрофоном связистка по специальности, но артистка по призванию выпускница Военной академии Беларуси Вера Бурко. На интервью к нам девушка пришла сразу после госэкзамена, точнее его практической части. Сдача прошла успешно.

"После седьмого класса общеобразовательной школы я приняла решение поступить в Минское областное кадетское училище. Там проучилась четыре года. Находясь уже там, поняла, что я для себя другого вообще не вижу. Больше углубилась в это, больше общалась с офицерами и смотрела, как они живут, кто они такие, какие у них жизненные устои, какие у них мысли. И меня это очень сильно цепляло, - отметила Вера Бурко. - Я считаю, что любого человека это не может не зацепить. Особенно, когда ты находишься внутри такого коллектива".

Выбор будущей профессии был однозначным. В вузе нашлось место и творческой стороне личности. Четыре года обучения девушка совмещала с выступлениями на сцене, став дежурным голосом академии. Это помогло определиться с первым местом службы. Зная нюансы военного дела изнутри, после выпуска Вера продолжит защищать интересы страны на информационном поле боя в качестве военного журналиста.

Плац Военной академии - место, где рождается будущее армии. В едином строю на площадке военный альма-матер было более 400 лейтенантов. Специалисты по десяткам направлений: связисты, танкисты, десантники, мотострелки, ракетчики. На них возложена ответственность не только за себя, но и за целые воинские коллективы, которые им теперь возглавлять.

Алена Марчук, выпускница Военной академии Беларуси:

"Специальность "Практическая психология в военном деле", безусловно, востребованная, поскольку сейчас психологический аспект в воинской деятельности играет огромную роль. Человек не способен выполнять задачи, когда он головой не готов это сделать. Моя деятельность заключается в том, чтобы помочь ему преодолеть какие-то страхи, какую-то неуверенность в себе и, наконец-то, выполнить ту задачу, которая ставится перед ним".

Исторические офицерские звания ассоциируются с высоким уровнем ответственности, внутренним кодексом чести и готовностью к самопожертвованию ради защиты Родины и своего народа. Новоиспеченным командирам еще предстоит показать себя в деле. Секрет успеха простой, только упорным трудом можно завоевать авторитет и быть готовым к будущей серьезной жизни, сказал в своем наставлении выпускникам глава оборонного ведомства страны.

quote Авторитет не прикладывается вместе с офицерскими погонами или дипломом. Офицер постоянно учится. И созданный в нашей стране трехуровневое образование к этому и подталкивает, что каждый офицер должен постоянно совершенствовать свои знания, умения. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Офицерские погоны не просто элемент формы, это символ доверия государства, знак зрелости и готовности вести за собой. 11 лейтенантов окончили ведущий военный вуз страны с золотой медалью. Их лично награждал министр обороны, и медалисту выпадает честь проводить один из самых значимых ритуалов - прощание со знаменем.

Военно-медицинский институт

Умение оказывать первую помощь раненому жизненно необходимо. Поэтому военная медицина постоянно развивается. Актуальность этих знаний растет, заметил начальник Военно-медицинского института во время церемонии выпуска военных врачей. 29 лейтенантам вручили дипломы в особой обстановке на площади Государственного флага. Заметим, получение заветных погон эти офицеры ждали дольше остальных.

"Шли к этому 6 лет, - обозначил выпускник Военно-медицинского института БГМУ Александр Купрейчик. - Военный врач для меня - это врач, который может работать в любых условиях. То есть и оказывать помощь, и организовывать это самое оказание помощи".

Большинство будут служить в интересах Вооруженных Сил Беларуси. Еще несколько человек направятся в органы пограничной службы и во внутренние войска МВД. До этого еще год выпускники будут укреплять свои знания и практику в интернатуре, в основном в военных организациях здравоохранения, в столице, Барановичах, Борисове, Мачулищах и Гродно. Выпускники, как отметили в институте, владеют всеми необходимыми компетенциями не только для лечения, но и для того, чтобы самим обучать военнослужащих оказанию первой помощи на поле боя, на учениях или в быту.

Дмитрий Клименков, начальник Военно-медицинского института БГМУ:

"Мы активно внедряем в материальную базу нашего института практикоориентированные направления подготовки. Сейчас мы организовываем подземный медицинский отряд, где будут отрабатываться в том числе вопросы оказания квалифицированной хирургической помощи".

Врачи в погонах - востребованные специалисты - гармонично участвуют в работе всего медицинского сообщества и наряду с гражданскими коллегами спасают жизни в экстренных ситуациях. Понимание специфики профессии - лучшая поддержка со стороны вторых половинок, которые также пришли разделить важный день с выпускниками.

Благодарность Президента

Также глава белорусского государства Александр Лукашенко чествовал выпускников военных вузов Беларуси и России, также вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. В свое время они так же, как молодые офицеры, еще начинающие свой путь, дали клятву служить народу и защищать Родину. Сегодня полковники, подполковники и майоры - практики военного дела. Но даже в зрелом возрасте учиться в их случае точно не поздно.

Способы ведения вооруженных конфликтов меняются молниеносно. Быть в трендах военного дела - это необходимость.

Андрей Бурый, полковник Вооруженных Сил Беларуси:

"Учиться нужно постоянно, оглядываясь на все современные вызовы, угрозы, на опыт военных конфликтов, особенно в последнее время. На данном этапе обучения мы поняли, что защитить нашу страну от вероятной агрессии можно только сообща".

Белорусы хорошо усвоили уроки истории. Свое суверенное настоящее и будущее строим на героических и трудовых подвигах поколений. Как бы ни пытались втянуть извне, новые конфликты нам не нужны, но информационная война - наша реальность.

"В начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах", - отметил белорусский лидер.

Ядерное оружие и "Орешник", конечно, хорошие сдерживающие факторы, но подготовка офицеров - приоритет. На их погонах суверенитет и обороноспособность нашей страны.

В ближайшее время офицеры-выпускники отправятся в соединения и воинские части для прохождения службы. Но напоследок они почувствуют себя молодыми и беззаботными, закружившись в вальсе, ведь впереди служба 24 на 7, без выходных и праздников. Это осознанный выбор - служить Беларуси и народу.