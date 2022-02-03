Авторская рубрика "Простая экономика" - белорусское экспортное чудо 2021-го, рост рублевых депозитов, интеграционные профиты

Белорусское экспортное чудо 2021-го, рост рублевых депозитов, интеграционные профиты. Алексей Авдонин - аналитик, экономист - раскладывает влияние глобальных процессов на наши с вами ожидания и кошельки. Премьера авторской рубрики прямо сейчас.

Алексей Авдонин - на "Беларусь 1". Здравствуйте! У нас есть 4 минуты, чтобы поговорить об экономике. Это будет просто и понятно.

"Простая экономика" сегодня посвящена итогам за прошедший год. Топ-три тренда 2021-го. Как прошли мы этот год и что имеем в кошельке сейчас? Разберемся.

Белорусское экспортное чудо. В 2021 году мы экспортировали и делали это в серьезных объемах. Продукция, услуги - рост экспортных поставок превысил 32 % - впервые в истории Беларуси. Здесь держим в уме мировые локдауны, падение производства во многих странах и схлопывание национальных экономик. Повторим уже набившую оскомину, но все же истину - выбранная модель поведения Беларуси в условиях пандемии оправдала себя. Мы не закрывались. Как следствие, есть что кушать, и есть что продавать на внешний контур.

Тренд номер два: самые высокие темпы роста белорусской экономики за последние 12 лет - 2,4 %. В 2021-м наши предприятия смогли оперативно нарастить объемы производства. Вот время и отделило зерна от плевел: где популистские заявления о необходимости локдаунов, а где реальная работа по поддержанию уровня жизни людей - смотрите сами.

Увеличение экспорта и рост производства обеспечили стабильный курс белорусского рубля и одновременно расширили золотовалютные резервы нашей страны на 23 % - до 8,5 миллиарда долларов.

Сейчас следите за руками. Сильный белорусский рубль и рост показателей экономики Беларуси - и как следствие повышение уровня доверия населения к банкам. Увеличение рублевых вкладов. Плюс 500 миллионов. Вот белорусы уже хранят в депозитах и приумножают 5 миллиардов рублей и свыше пяти миллиардов долларов. Но, как известно, деньги в банке не лежат, деньги там работают. Работают на белорусскую экономику и ускоряют темпы экономического роста нашей страны.

Последнее, но не по значимости: успешные интеграционные проекты. Союзное государство, ЕАЭС и СНГ. Беларусь умеет работать с партнерами в интересах собственного народа. Мы добились улучшения условий поставки национальных продуктов и услуг на рынки России и других стран Евразии.

Ключевое - одновременно Беларусь получила выгодные цены на энергоносители. Посмотрим на Запад (газ резко подорожал, и тысяча кубов стоит уже более 2000 долларов), заглянем в свои жировки... Поблагодарим дальновидную политику государства. Ведь это - основа национальной безопасности и суверенитета.

Итог: устойчивая к санкционным пакетам национальная экономика, свой качественный продукт, полное обеспечение внутреннего рынка и отказ от товаров тех, кто ведет против нас санкционную войну. Как говорится, кто к нам с мечом придет...