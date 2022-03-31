Авторская выставка "Лабиринты звука" - в столичной галерее "Университет культуры"

Шум березовой рощи, рокот концертной площадки, эхо бабушкиных деревенских пений во время этнопутешествий - звуковое сокровище, собранное за годы, белорусский музыкант и лидер этнотрио "Троица" Иван Кирчук перенес на бумагу и продемонстрировал в новом проекте.