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Авторская выставка "Лабиринты звука" - в столичной галерее "Университет культуры"

Шум березовой рощи, рокот концертной площадки, эхо бабушкиных деревенских пений во время этнопутешествий - звуковое сокровище, собранное за годы, белорусский музыкант и лидер этнотрио "Троица" Иван Кирчук перенес на бумагу и продемонстрировал в новом проекте.

Авторская выставка "Лабиринты звука" - в столичной галерее "Университет культуры" еще раз подтвердила - одаренные люди многогранны. Наталья Бордиловская в этом убедилась.

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