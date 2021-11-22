Авторская выставка Гроусс "Погружение" открылась в библиотечной галерее Пушкина

"Погружение" в мир живописи, цвета, эмоций, но главное - рассуждений. Авторская выставка Ольги Гроусс открылась в стенах Пушкинской библиотеки. Около 60 живописных работ, написанные маслом в разных художественных стилях, украшают библиотечные залы. От городских пейзажей до фигуративной живописи и яркой абстракции. По профессии Ольга бутафор-декоратор, однако живописи отдает большую часть своего времени.

Ольга Гроусс родилась на Украине в Житомире, образование театрального оформителя получила в Москве, а в Беларуси изучала станковую живопись в Академии искусств. Более 4 лет работает в художественном цеху Купаловского театра, сейчас руководит студией рисунка и живописи в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.