Авторские права: как защитить креативные индустрии от угрозы копирования в эпоху ИИ

До конца 2026 года в Беларуси появится Технический кодекс по методам оценки интеллектуальной собственности. Это позволит окончательно урегулировать вопрос стоимости объектов авторского права и упростит процесс их коммерциализации.

Такие произведения пользуются спросом у инвесторов. За последние 6 лет темпы роста вложений в объекты интеллектуальной собственности превысили темпы роста вложений в материальные активы.

В Минске собрались ведущие мировые эксперты по экономике, науке и праву. Их объединяет охрана интеллектуальной собственности. Эта тема актуальна в эпоху использования ИИ при генерации идей или, например, музыкальных произведений.

Решения, которые будут приняты на традиционной минской площадке, определят тенденции развития этой сферы не только в Беларуси, но и на всем евразийском пространстве.

Диана Иванова, начальник управления научно-образовательной и издательской деятельности НЦИС:

"Если мы являемся обладателем прав, то можем и далее определять судьбу этих объектов либо предоставлять разрешение другим субъектам на использование этих объектов, таким образом получать в том числе и коммерческую выгоду от использования этих результатов. Мы, если ориентируемся на законодательство, считаем, что автором может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создан результат. Поэтому ни технология искусственного интеллекта, ни какое-либо соавторство в данном случае возникнуть не может".

Беларусь превращает творческий потенциал своих граждан в реальный экономический капитал, интеллектуальная собственность сегодня - валюта креативной экономики. За последние 25 лет наибольший интерес со стороны национальных разработчиков был отмечен к регистрации промышленных образцов, относящихся к модернизации транспортных средств, что только приносит стране еще больше инвестиций.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"На уровне статистики анализируем показатели удельного веса инвестиций в объекты интеллектуальной собственности и в целом нематериальные активы. За 8 месяцев этот показатель составил 2,3 %. Цифра вроде бы небольшая, но тем не менее более 840 млн рублей вкладывают на сегодняшний день наши организации, инвесторы в объекты нематериальных активов. Прежде всего, это программные продукты, но также это и конструкторская документация, и архитектурное решение".

Владимир Рябоволов, вице-президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации:

"Беларусь является экспортоориентированной страной. Экономика на 2/3 формируется за счет экспорта по промышленным образцам. Беларусь - вторая в мире после Российской Федерации, а по изобретениям, с учетом численности населения, востребованность Республики Беларусь третья после Швейцарии и Дании. Это очень высокие показатели".

Контрафакт - серьезная угроза как для начинающих, так и для известных производителей. Решение уже давно найдено на евразийском пространстве. Цифровая маркировка - это не просто нанесение QR-кода на товар, а внесение достоверных сведений в национальные информационные системы с последующей передачей данных между странами союза. Как результат, в Беларуси легально ввозимых товаров легкой промышленности стало больше на 60 %.

Алексей Курман, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности:

"Если мы берем пространство Евразийского экономического союза за последние пять лет, это десятки миллионов единиц контрафактных товаров. С переходом продаж в сеть на цифровые платформы количество этих контрафактных товаров только растет. Все цифровые платформы, которые предоставляют к продаже товар на нашем рынке, имели возможность автоматической проверки тех заявленных товарных знаков, которые продавец указывает в карточке товара, с нашими государственными реестрами объектов права промышленной собственности, в первую очередь с Госреестром товарных знаков и знаков обслуживания".

В Глобальном инновационном индексе 2026 года Беларусь вошла в топ-25 по доле экспорта ИКТ-услуг в общем объеме торговли, по созданию мобильных приложений - 32-е место. Задача по ускорению темпов коммерциализации научных разработок, поставленная Президентом не так давно, постепенно реализуется. Теперь же дело за грамотной правовой защитой, ведь это тоже привлекательно для партнеров.