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Авторские скамейки украсили городской сквер в Минске
Скамейка как эксклюзивный арт-объект и стильная фотозона. Столичный сквер Сеножаны, что в Октябрьском районе, украсила оригинальная городская мебель. Скамейки с металлическими элементами в стиле хай-тек, узорной ковкой и белыми розами, дубовые в стилистике прошлого столетия и даже место для буккроссинга. Креативные идеи воплотили местные жители и предприятия района во время творческого конкурса. Объекты с самым оригинальным дизайном и остались в сквере.
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