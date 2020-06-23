Авторские скамейки украсили городской сквер в Минске

Скамейка как эксклюзивный арт-объект и стильная фотозона. Столичный сквер Сеножаны, что в Октябрьском районе, украсила оригинальная городская мебель. Скамейки с металлическими элементами в стиле хай-тек, узорной ковкой и белыми розами, дубовые в стилистике прошлого столетия и даже место для буккроссинга. Креативные идеи воплотили местные жители и предприятия района во время творческого конкурса. Объекты с самым оригинальным дизайном и остались в сквере.