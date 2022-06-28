Авторский проект "Это другое". Ксения Лебедева изучила военную стратегию Зеленского

Согласно информации из официальных украинских источников, Незалежная побеждает в спецоперации. При этом в Киеве полицейские ищут уклонистов в ночных клубах, так как некому защищать жовто-блакитную, а Зеленский инсценирует поездку на линию фронта и выдает спич, якобы его обстреляли в Лисичанске. Это Донбасс.