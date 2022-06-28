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Авторский проект "Это другое". Ксения Лебедева изучила военную стратегию Зеленского

Согласно информации из официальных украинских источников, Незалежная побеждает в спецоперации. При этом в Киеве полицейские ищут уклонистов в ночных клубах, так как некому защищать жовто-блакитную, а Зеленский инсценирует поездку на линию фронта и выдает спич, якобы его обстреляли в Лисичанске. Это Донбасс.

Как всегда, фейки и постановки - все в стиле украинского главнокомандующего, а по совместительству актера и клоуна "Квартала-95". Ксения Лебедева изучила военную стратегию Зеленского. Выводы - сегодня в авторской программе "Это другое".

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