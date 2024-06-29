Автору мемориала "Хатынь" архитектору Юрию Градову исполняется 90 лет

Он был "главным художником" Минска - создал послевоенный облик белорусской столицы, в коллективе авторов увековечил культовые места горестей и подвигов нашего народа в мемориалах "Хатынь", "Прорыв", "Катюша".

Заслуженный архитектор Беларуси и профессор Международной академии архитектуры Юрий Градов празднует юбилей. Мастеру - 90! Он родился в Череповце Вологодской области России, а в 1960-м переехал в Минск и остался здесь навсегда. В числе работ Юрия Михайловича здание Министерства иностранных дел, проспект Победителей, бетонная цепь как ограждение набережной Свислочи.

Один из самых знаковых проектов - "Хатынь", место всебелорусской скорби. 55 лет назад тандем молодых авторов создал мемориал-документ вопреки всем архитектурным канонам. Создатели мемориального комплекса откопали фундаменты уничтоженных домов, дали голос сожженной деревне колокольным звоном.

