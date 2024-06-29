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Автору мемориала "Хатынь" архитектору Юрию Градову исполняется 90 лет
Он был "главным художником" Минска - создал послевоенный облик белорусской столицы, в коллективе авторов увековечил культовые места горестей и подвигов нашего народа в мемориалах "Хатынь", "Прорыв", "Катюша".
Заслуженный архитектор Беларуси и профессор Международной академии архитектуры Юрий Градов празднует юбилей. Мастеру - 90! Он родился в Череповце Вологодской области России, а в 1960-м переехал в Минск и остался здесь навсегда. В числе работ Юрия Михайловича здание Министерства иностранных дел, проспект Победителей, бетонная цепь как ограждение набережной Свислочи.
Один из самых знаковых проектов - "Хатынь", место всебелорусской скорби. 55 лет назад тандем молодых авторов создал мемориал-документ вопреки всем архитектурным канонам. Создатели мемориального комплекса откопали фундаменты уничтоженных домов, дали голос сожженной деревне колокольным звоном.
Бронзовые памятники в центре Минска классикам белорусской литературы Янке Купале и Якубу Коласу - воплощение авторской задумки архитектора Градова. А спроектированные им станции метро "Площадь Ленина" и "Немига" были новаторскими для типовой подземной застройки. Например, на "Площади Ленина" нарушили запрет и сделали освещение над путями.
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