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Ученики Чурленской школы Вилейского района - авторы миниатюрных копий подлодок, яхт и крейсера "Аврора"

Миниатюрные копии подлодок, яхты из стеклоткани, знаменитый крейсер "Аврора". Авторы - кандидаты в мастера судомодельного спорта, ученики Чурленской средней школы Вилейского района. Эти подростки регулярно становятся победителями областных и республиканских конкурсов. Только за прошлый год участники спортивно-технического клуба принесли в общую копилку несколько десятков золотых и серебряных медалей. К слову, выпускники Чурленской школы зачастую выбирают именно технические профессии. Охотно занимаются и в профильных классах. Всего для них открыто 6 объединений по интересам.

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