3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ученики Чурленской школы Вилейского района - авторы миниатюрных копий подлодок, яхт и крейсера "Аврора"
Миниатюрные копии подлодок, яхты из стеклоткани, знаменитый крейсер "Аврора". Авторы - кандидаты в мастера судомодельного спорта, ученики Чурленской средней школы Вилейского района. Эти подростки регулярно становятся победителями областных и республиканских конкурсов. Только за прошлый год участники спортивно-технического клуба принесли в общую копилку несколько десятков золотых и серебряных медалей. К слову, выпускники Чурленской школы зачастую выбирают именно технические профессии. Охотно занимаются и в профильных классах. Всего для них открыто 6 объединений по интересам.
Другие новости культуры:
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов