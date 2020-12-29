Авторы восстановления Туровского креста получили премию "За духовное возрождение"

И еще о тех, чей труд признан на самом высоком уровне. Сегодня указом президента присуждены премия "За духовное возрождение" и специальные премии президента деятелям культуры и искусства. И это тоже добрая рождественская традиция, которой уже четверть века. О людях разных профессий, которыми по праву можем гордиться, - Елена Бормотова (видео).