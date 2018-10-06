Авторынок захлестнули залоговые аферы. Владельцы могут лишиться автомобилей

Белорусские банки вслед за российскими заинтересовались авто с криминальным прошлым. Финансовые учреждения становятся заложниками ситуации, пытаясь вернуть свои деньги или предмет залога. А новому автовладельцу и вовсе не позавидуешь. Обнаружив машину, ее доставляют на штрафстоянку и возвращают фактическому владельцу. Как не стать заложником авторазвода - выяснял Владимир Королев.

В Беларуси, как и в России, существует реестр залогового имущества. В теории все работает, как часы - банки обязаны размещать предмет своего залога на этот ресурс. В случае продажи залоговой машины владелец обязан об этом известить покупателя. Но что будет, если кто-то из них - банк или владелец - изменят правила игры?

Владелец автохауса Александр впервые за 12 лет работы говорит, что сегодня от покупки залогового авто никто не застрахован. Автохаусы всегда выступали гарантом чистых машин, но в ситуации, в которой оказался директор салона, любая сделка с автомобилем не может гарантировать 100% проверки.

В конце прошлого года в автохаус Александра обратилась гражданка Армении с просьбой продать ее "мазду". Специалисты салона помогли даме оформить документы на продажу, снять с учета, поставить на транзитные номера - на тот момент машина оказалась чистой по всем документам. Но вскоре новый владелец получил повестку в суд - оказалось, что машина уже несколько лет находится в залоге белорусского банка.

Сам владелец машины уже на суде узнал предысторию - некий гражданин Армении в Беларуси взял в банке кредит на 170 тысяч долларов. Его жена выступила поручителем, заложила машину, но потом продала через автохаус. Теперь банк хочет взыскать предмет залога.

Банк от комментария отказался, однако прислал в редакцию письменный ответ.

В обеспечение кредита автомобиль "мазда" был предоставлен в качестве залога. Условия договора залога не позволяют отчуждать предмет залога. Мы понимаем, что в данном случае Александр ****** является добросовестным приобретателем. Однако также отметим, что в описанной ситуации сделка купли-продажи происходила без участия банка, что является прямым свидетельством недобросовестности продавца. Соответственно, банк реализует свое право на погашение просроченной задолженности за счет заложенного имущества. Простыми словами, мы знаем, что новый владелец авто - честный человек, но, согласно закону, машину изымем. Впрочем, специалисты уверяют, что и в действиях банка есть вопросы. В белорусском реестре залогов эта машина не значится. Почему банк не внес - загадка.