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Автовокзал "Восточный" возобновит работу 6 марта

Автовокзал "Восточный" возобновит работу 6 марта

Автовокзал "Восточный" возобновит работу после реконструкции. Открытие планируется 6 марта во второй половине дня.

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