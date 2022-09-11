Автухович готовил вооруженный переворот в Беларуси, и без Украины не обошлось

Громкое дело о терроризме и попытке вооруженного переворота в Беларуси – развязка уже близко. Тем более, подельник Автуховича дал первое интервью и рассказал все в деталях – где, когда и кто участвовал в темных и взрывоопасных делах банды Автуховича.

"Я воин, а не предсказатель. Я на связи с нашей тактической группой из Украины. Они готовы по свистку к нам", - это цитата исходящего сообщения из сохраненной переписки в телефоне Автуховича. Понятно, что этот "воин" длительное время готовил вооруженный переворот в Беларуси. И без Украины не обошлось. Согласно материалам дела, осенью 2020 года по инициативе и при содействии Главного управления разведки Минобороны Украины было создано не менее одной вооруженной организованной группы в украинско-белорусском приграничье. То есть заказчик - украинская военная разведка.









Руководил группой ранее судимый белорус Дмитрий Полойко, участник боевых действий на Донбассе в составе одноименного террористического батальона. Помогал и гражданин Украины Семен Семенченко, бывший командир этого же батальона.



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При содействии украинских бандформирований должен был состояться силовой захват власти в Беларуси. Не исключалось физическое устранение Президента.

Тогда же Николай Автухович и Артур Попок (последний в розыске) согласились работать на спецслужбу Украины. Группировка Автуховича стала белорусской ячейкой международной преступной организации. Собирали и передавали информацию о силовиках, госуправленцах, готовились к терактам. Данные Автухович направлял украинской военной разведке.

Кроме этого, Автухович нелегально перевез в Беларусь серьезный арсенал с территории Донбасса – там и огнестрельное оружие, и тротиловые шашки.



