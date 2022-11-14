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Айтишник-экстремист более года оскорблял высших должностных лиц Беларуси в интернете - установлено более 30 подобных эпизодов

В СК раскрыли подробности расследования уголовного дела в отношении очередного экстремиста. По данным следствия, более года 34-летний житель деревни Копище Минского района в интернете, не стесняясь в выражениях, оскорблял Президента Беларуси, высших должностных лиц страны, правоохранителей, разжигал социальную вражду и рознь. Активно использовал он и ненормативную лексику. Следствием установлено более 30 подобных эпизодов.

В ходе расследования выявлены и иные преступления, совершенные жителем пристоличья. Так, после событий августа 2020 года на протяжении нескольких месяцев он размещал в группах в Telegram сообщения о необходимости сбора людей в определенных местах, в том числе проведения незаконных массовых мероприятий, прекращения уплаты жилищно-коммунальных платежей, забастовки на государственных предприятиях и организациях и др. Ложная надежда на анонимность в сети не спасла злоумышленника. В апреле 2022 года мужчина был задержан сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области

Установлено, что фигурант занимал руководящую должность на одном из IT-предприятий страны. Мужчине предъявлены обвинения по ряду статей.

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