Айтишник-экстремист более года оскорблял высших должностных лиц Беларуси в интернете - установлено более 30 подобных эпизодов

В ходе расследования выявлены и иные преступления, совершенные жителем пристоличья. Так, после событий августа 2020 года на протяжении нескольких месяцев он размещал в группах в Telegram сообщения о необходимости сбора людей в определенных местах, в том числе проведения незаконных массовых мероприятий, прекращения уплаты жилищно-коммунальных платежей, забастовки на государственных предприятиях и организациях и др. Ложная надежда на анонимность в сети не спасла злоумышленника. В апреле 2022 года мужчина был задержан сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области