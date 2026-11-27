Эксперты продолжают комментировать интервью Президента французскому журналу Le Point. Аналитики особенно отмечают позицию Александра Лукашенко о роли диалога славянских народов - Беларуси, Украины и России - в обеспечении безопасности в регионе.

Айк Айвазян, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения):

"Президент Беларуси предлагает, чтобы три славянских народа сели за стол переговоров, обсудили все конфликтные вопросы и решили эту проблему. История показывает: когда Запад вмешивается в дела постсоветского пространства - особенно если это касается славянских народов, - ничего хорошего из этого не получается. Можно предположить, что Президент Беларуси намекает не только на Зеленского, но, возможно, и на другие силы на Украине, которые потенциально могут взять там власть и пойти на мир. Но на такой мир, который будет долгосрочным, надежным, обеспечит гарантии безопасности и не позволит НАТО когда-либо еще создавать через Украину угрозу для самой России".